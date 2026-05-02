Preuilly-sur-Claise

Rencontre Chorale

Rue de la République Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:00:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Rencontre du groupe de chorale de la MJC Passe-moi l’Sol et du groupe de Châtellerault Orphe’UM sur le thème de l’eau.

Rencontre du groupe de chorale de la MJC Passe-moi l’Sol et du groupe de Châtellerault Orphe’UM sur le thème de l’eau. .

Rue de la République Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 41 72 49 mjc.preuilly@gmail.com

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English :

MJC choir group Passe-moi l’Sol meets Châtellerault group Orphe’UM on the theme of water.

L’événement Rencontre Chorale Preuilly-sur-Claise a été mis à jour le 2026-05-02 par Loches Touraine Châteaux de la Loire