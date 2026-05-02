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Rencontre Chorale Preuilly-sur-Claise

Rencontre Chorale Preuilly-sur-Claise

Rencontre Chorale Preuilly-sur-Claise samedi 6 juin 2026.

Adresse : Rue de la République

Ville : 37290 Preuilly-sur-Claise

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit

Preuilly-sur-Claise

Rencontre Chorale

Rue de la République Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Rencontre du groupe de chorale de la MJC Passe-moi l’Sol et du groupe de Châtellerault Orphe’UM sur le thème de l’eau.
Rencontre du groupe de chorale de la MJC Passe-moi l’Sol et du groupe de Châtellerault Orphe’UM sur le thème de l’eau.   .

Rue de la République Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 41 72 49  mjc.preuilly@gmail.com

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English :

MJC choir group Passe-moi l’Sol meets Châtellerault group Orphe’UM on the theme of water.

L’événement Rencontre Chorale Preuilly-sur-Claise a été mis à jour le 2026-05-02 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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