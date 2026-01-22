Vide-greniers Preuilly-sur-Claise
Vide-greniers Preuilly-sur-Claise samedi 1 août 2026.
Vide-greniers
Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 06:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Entre 100 et 120 exposants, repas possible sur place.
Entre 100 et 120 exposants, repas possible sur place.
Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 65 32 42 90
English :
Between 100 and 120 exhibitors, lunch available on site.
L’événement Vide-greniers Preuilly-sur-Claise a été mis à jour le 2026-01-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire