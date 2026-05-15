Preuilly-sur-Claise

Concert E Viva la flûte de Pan

1 Rue du Sénateur Nioche Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 16:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Voyage à travers la musique latino-jazz, klermer et tzigane. Avec le soliste international Michel Tirabosco flûte de pan, Soliste choisi par A. Rieu pour ses tournées internationales, Christophe Beau Violoncelle et Philippe Dragonnetti guitare, sur réservation.

Voyage à travers la musique latino-jazz, klermer et tzigane. Avec le soliste international Michel Tirabosco flûte de pan, Soliste choisi par A. Rieu pour ses tournées internationales, Christophe Beau Violoncelle et Philippe Dragonnetti guitare, sur réservation. 13 .

1 Rue du Sénateur Nioche Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 59 43

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English :

Quatuor Hélios (flute, violin, viola and cello) and soprano Shigeko Hata, already well known to the public, on reservation.

L’événement Concert E Viva la flûte de Pan Preuilly-sur-Claise a été mis à jour le 2026-05-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire