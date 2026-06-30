Visite commentée Preuilly-sur-Claise
samedi 19 septembre 2026 · Preuilly-sur-Claise
Informations pratiques
Preuilly-sur-Claise
Visite commentée
Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite commentée de l’Abbatiale bénédictine Saint-Pierre (12 ème siècle), son histoire, de sa fondation en 1001 jusqu’à la Révolution.
Visite commentée de l’Abbatiale bénédictine Saint-Pierre (12 ème siècle), son histoire, de sa fondation en 1001 jusqu’à la Révolution. .
Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 83 46 14 87 sappreuilly@gmail.com
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English :
Guided tour of the Benedictine Abbey of Saint-Pierre (12th century), its history from its foundation in 1001 to the French Revolution.
L’événement Visite commentée Preuilly-sur-Claise a été mis à jour le 2026-06-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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