Forum des Associations Preuilly-sur-Claise
Forum des Associations Preuilly-sur-Claise samedi 5 septembre 2026.
Preuilly-sur-Claise
Forum des Associations
Rue de la République Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 00:00:00
fin : 2026-09-05 00:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Venez à la découverte des nombreuses associations de notre commune.
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Rue de la République Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 50 04
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L’événement Forum des Associations Preuilly-sur-Claise a été mis à jour le 2026-06-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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