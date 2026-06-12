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Forum des Associations Preuilly-sur-Claise

Forum des Associations Preuilly-sur-Claise samedi 5 septembre 2026.

Adresse : Rue de la République

Ville : 37290 Preuilly-sur-Claise

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 00:00:00

Tarif : Gratuit

Preuilly-sur-Claise

Forum des Associations

Rue de la République Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 00:00:00
fin : 2026-09-05 00:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Venez à la découverte des nombreuses associations de notre commune.
Venez à la découverte des nombreuses associations de notre commune.   .

Rue de la République Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 50 04 

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L’événement Forum des Associations Preuilly-sur-Claise a été mis à jour le 2026-06-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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