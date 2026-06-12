Théatre Preuilly-sur-Claise
Théatre Preuilly-sur-Claise vendredi 7 août 2026.
Preuilly-sur-Claise
Théatre
Place de L Hôtel de ville Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Théâtre Molière, spectacle en plein air.
Théâtre Molière, spectacle en plein air. .
Place de L Hôtel de ville Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 50 04
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English :
Theater Molière, outdoor performance.
L’événement Théatre Preuilly-sur-Claise a été mis à jour le 2026-06-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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