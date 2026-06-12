Preuilly-sur-Claise

Théatre

Place de L Hôtel de ville Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Théâtre Molière, spectacle en plein air.

Théâtre Molière, spectacle en plein air. .

Place de L Hôtel de ville Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 50 04

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English :

Theater Molière, outdoor performance.

L’événement Théatre Preuilly-sur-Claise a été mis à jour le 2026-06-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire