Informations pratiques

Preuilly-sur-Claise

Visite guidée de la Chapelle de Tous-les-Saints

Route du Grand-Pressigny Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Edifiée à la période charnière de la fin du Moyen-Age et de la Renaissance, la chapelle abrite une rare danse macabre tout récemment restaurée, où se font face une danse des femmes et une danse des hommes. Cette farandole nous invite à méditer sur notre condition de simples mortels et sur sa vanité

Edifiée à la période charnière de la fin du Moyen-Age et de la Renaissance, la chapelle abrite une rare danse macabre tout récemment restaurée, où se font face une danse des femmes et une danse des hommes. Cette farandole nous invite à méditer sur notre condition de simples mortels et sur sa vanité. .

Route du Grand-Pressigny Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 83 46 14 87 sappreuilly@gmail.com

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English :

Built at the crossroads between the late Middle Ages and the Renaissance, the chapel is home to a rare, recently restored danse macabre, featuring a women’s dance and a men’s dance. This farandole invites us to meditate on our condition as mere mortals and its vanity

L’événement Visite guidée de la Chapelle de Tous-les-Saints Preuilly-sur-Claise a été mis à jour le 2026-06-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire