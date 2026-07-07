Visite guidée de la Chapelle de Tous-les-Saints Preuilly-sur-Claise
samedi 19 septembre 2026 · Preuilly-sur-Claise
Informations pratiques
Preuilly-sur-Claise
Visite guidée de la Chapelle de Tous-les-Saints
Route du Grand-Pressigny Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Edifiée à la période charnière de la fin du Moyen-Age et de la Renaissance, la chapelle abrite une rare danse macabre tout récemment restaurée, où se font face une danse des femmes et une danse des hommes. Cette farandole nous invite à méditer sur notre condition de simples mortels et sur sa vanité
Edifiée à la période charnière de la fin du Moyen-Age et de la Renaissance, la chapelle abrite une rare danse macabre tout récemment restaurée, où se font face une danse des femmes et une danse des hommes. Cette farandole nous invite à méditer sur notre condition de simples mortels et sur sa vanité. .
Route du Grand-Pressigny Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 83 46 14 87 sappreuilly@gmail.com
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English :
Built at the crossroads between the late Middle Ages and the Renaissance, the chapel is home to a rare, recently restored danse macabre, featuring a women’s dance and a men’s dance. This farandole invites us to meditate on our condition as mere mortals and its vanity
L’événement Visite guidée de la Chapelle de Tous-les-Saints Preuilly-sur-Claise a été mis à jour le 2026-06-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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