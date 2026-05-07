Feu d’Artifice Preuilly-sur-Claise
Feu d’Artifice Preuilly-sur-Claise mardi 14 juillet 2026.
Preuilly-sur-Claise
Feu d’Artifice
Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 23:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Feu d’artifice suivi d’un bal.
Feu d’artifice suivi d’un bal. .
Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 49 28
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English :
Fireworks followed by a ball.
L’événement Feu d’Artifice Preuilly-sur-Claise a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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