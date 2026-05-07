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Feu d’Artifice Preuilly-sur-Claise

Feu d’Artifice Preuilly-sur-Claise mardi 14 juillet 2026.

Ville : 37290 Preuilly-sur-Claise

Département : Indre-et-Loire

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 23:00:00

Tarif :

Preuilly-sur-Claise

Feu d’Artifice

Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 23:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Feu d’artifice suivi d’un bal.
Feu d’artifice suivi d’un bal.   .

Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 49 28 

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English :

Fireworks followed by a ball.

L’événement Feu d’Artifice Preuilly-sur-Claise a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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