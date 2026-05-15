Preuilly-sur-Claise

Déambulations nocturnes

Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:30:00

fin : 2026-07-17 23:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-08

Déambulation dans les rues et saynètes historiques dans les monuments. Période le XVème siècle chronique des méfaits de l’horrifique baron Frotier . Musée de la Poterne, abbatiale, moulin de l’abbaye, dortoir des moines.. Comédiens en costumes d’époque et accompagnement musical.

Déambulation dans les rues et saynètes historiques dans les monuments. Période le XVème siècle chronique des méfaits de l’horrifique baron Frotier .

Musée de la Poterne du château du Lion, abbatiale, moulin de l’abbaye, dortoir des moines..

Comédiens en costumes d’époque et accompagnement musical du Moyen âge. 6 .

Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 83 46 14 87

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English :

A stroll through the streets and historical sketches in the monuments. 15th-century chronicle of the misdeeds of the horrific Baron Frotier . Musée de la Poterne, abbey church, abbey mill, monks’ dormitory… Actors in period costumes and musical accompaniment.

L’événement Déambulations nocturnes Preuilly-sur-Claise a été mis à jour le 2026-05-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire