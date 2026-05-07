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Concert de guitares classiques Preuilly-sur-Claise

Concert de guitares classiques Preuilly-sur-Claise samedi 20 juin 2026.

Adresse : Route de Bossay

Ville : 37290 Preuilly-sur-Claise

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Preuilly-sur-Claise

Concert de guitares classiques

Route de Bossay Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21

Duo De Si De La Blandine Radier Vallat et Jean Christophe Radier.
Au programme des œuvres des répertoires classiques et contemporains, réservation obligatoire.
Duo De Si De La Blandine Radier Vallat et Jean Christophe Radier.
Au programme des œuvres des répertoires classiques et contemporains, réservation obligatoire.   .

Route de Bossay Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 41 66 86 51 

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English :

Duo De Si De La Blandine Radier Vallat and Jean Christophe Radier.
On the program: works from the classical and contemporary repertoires, booking essential.

L’événement Concert de guitares classiques Preuilly-sur-Claise a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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