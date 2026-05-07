Preuilly-sur-Claise

Concert de guitares classiques

Route de Bossay Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

Duo De Si De La Blandine Radier Vallat et Jean Christophe Radier.

Au programme des œuvres des répertoires classiques et contemporains, réservation obligatoire.

Duo De Si De La Blandine Radier Vallat et Jean Christophe Radier.

Au programme des œuvres des répertoires classiques et contemporains, réservation obligatoire. .

Route de Bossay Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 41 66 86 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Duo De Si De La Blandine Radier Vallat and Jean Christophe Radier.

On the program: works from the classical and contemporary repertoires, booking essential.

L’événement Concert de guitares classiques Preuilly-sur-Claise a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire