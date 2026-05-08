Chasse au trésor Preuilly-sur-Claise
Chasse au trésor Preuilly-sur-Claise mardi 7 juillet 2026.
Preuilly-sur-Claise
Chasse au trésor
Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-08-04 11:45:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04
Venez découvrir la faune de la forêt en répondant aux énigmes et trouvez le trésor ! Animation destinée aux enfants de 6 à 10 ans, présence d’un adulte obligatoire.
Uniquement sur réservation. Rendez-vous à l’étang de la Ribaloche.
Venez découvrir la faune de la forêt en répondant aux énigmes et trouvez le trésor ! Animation destinée aux enfants de 6 à 10 ans, présence d’un adulte obligatoire.
Uniquement sur réservation. Rendez-vous à l’étang de la Ribaloche. 5 .
Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 96 82 grandpressigny@loches-valdeloire.com
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English :
Come and discover the fauna of the forest by answering the riddles and find the treasure! This activity is intended for children aged 6 to 10 years old. An adult must be present.
Only on reservation. Meeting point at the pond of Ribaloche.
L’événement Chasse au trésor Preuilly-sur-Claise a été mis à jour le 2026-05-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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