Rencontre Cinématographique ! Projection de “L’Homme de l’Île Sandwich” et « Monsieur je-sais-tout », Domaine de Bois-Héroult, Bois-Héroult

Informations pratiques

Rencontre Cinématographique ! Projection de “L’Homme de l’Île Sandwich” et « Monsieur je-sais-tout » Samedi 19 septembre, 18h00 Domaine de Bois-Héroult Seine-Maritime

37 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Rencontre à la bibliothèque Gabriel de Broglie a le plaisir de vous annoncer sa prochaine Rencontre Cinématographique !

Cette projection en 2 parties portera sur le court-métrage “L’Homme de l’Île Sandwich” en compagnie du réalisateur Levon Minasian, et du film « Monsieur je-sais-tout« , en compagnie de l’acteur principal de ces deux œuvres, Max Baissette de Malglaive (sous réserve).

Cette soirée spéciale se déroulera le samedi 19 septembre 2026 à 18h, au Domaine de Bois-Héroult, situé au 400 Rue du Château, 76750 Bois-Héroult, en Normandie.

Après la projection, nous vous invitons à nous rejoindre pour un moment d’échange et de convivialité autour d’un verre, où vous aurez l’opportunité de discuter avec d’autres passionnés du cinéma.

Notre auditorium ayant une capacité de 37 places, nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence à l’adresse mail suivante : domainedeboisheroult@gmail.com

Entrée gratuite pour tous (adhérents et non-adhérents) : possibilité de venir accompagné. Adapté au jeune public.

Synopsis “L’Homme de l’Île Sandwich” : Lio, 12 ans, enfant unique vivant avec une mère célibataire, se voit confier un projet de classe visant à décrire le lieu de naissance de son père. Le seul problème, c’est qu’il n’a jamais connu le sien.

Bande annonce : https://youtu.be/ffutysUJW8w?si=LA-C8m6SfAgl7kw8

Synopsis “Monsieur je-sais-tout” : Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d’1,92 m, voit débouler dans son quotidien de célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m autiste Asperger et joueur d’échecs émérite. Cette rencontre aussi singulière qu’explosive va bouleverser l’existence de Vincent et offrir à Léonard la chance de sa vie.

Bande annonce : https://youtu.be/Z0V5gjt4boQ?si=zXhFjy-GGYpJNU-E

Nous avons hâte de vous accueillir chaleureusement lors de cette soirée !

PS : N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux du domaine !

Facebook : Domaine de Bois-Héroult

Instagram : domaine_de_boisheroult

Domaine de Bois-Héroult 400 rue du château, 76750 Bois-Héroult Bois-Héroult 76750 Seine-Maritime Normandie 06 83 64 24 85 http://www.domaine-de-boisheroult.fr https://www.instagram.com/domaine_de_boisheroult?igsh=NGt5Mm8zajZkeW1p&utm_source=qr [{« type »: « email », « value »: « domainedeboisheroult@laposte.net »}] [{« link »: « mailto:domainedeboisheroult@gmail.com »}, {« data »: {« author »: « Lu00e9o M. », « cache_age »: 86400, « description »: « THE SANDWICH ISLAND MAN – a film by Lu00e9von Minasian (trailer). English subtitles.nnu0427u0415u041bu041eu0412u0415u041a u0421 u041eu0421u0422u0420u041eu0412u0410 u0421u042du041du0414u0412u0418u0427 – u0424u0438u043bu044cu043c u041bu0435u0432u043eu043du0430 u041cu0438u043du0430u0441u044fu043du0430 (u0422u0440u0435u0439u043bu0435u0440) u0421 u0440u0443u0441u0441u043au0438u043cu0438 u0441u0443u0431u0442u0438u0442u0440u0430u043cu0438nnu054du0531u0546u0534u054eu053bu0549 u053fu0542u0536u0548u0552 u0544u0531u0550u0534u0538 – u053cu0587u0578u0576 u0544u056bu0576u0561u057du0575u0561u0576u056b u0586u056bu056cu0574u0568 (u0569u0580u0565u0575u056cu0565u0580)nu0540u0561u0575u0565u0580u0565u0576 u0565u0576u0569u0561u0563u0580u0565u0580u0578u057ennEL HOMBRE DE LA ISLA SANDWICH – de Lu00e9von Minasian (treiler) – subtitulado en Espau00f1ol », « type »: « video », « title »: « L’HOMME DE L’u00ceLE SANDWICH – un film de Lu00e9von Minasian (Bande annonce) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/ffutysUJW8w/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=ffutysUJW8w », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCyWr5eK4Z08xnhkDYlMTF7w », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Rencontre à la bibliothèque Gabriel de Broglie a le plaisir de vous annoncer sa prochaine Rencontre Cinématographique !

©Domaine de Bois-Héroult