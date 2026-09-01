Rencontre Club de lecture le Chapitre douillet Le Royaume des Chats Montluçon

vendredi 18 septembre 2026 · Le Royaume des Chats · Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Rencontre Club de lecture le Chapitre douillet

Le Royaume des Chats 10 place Édouard Piquand Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

La toute première rencontre du Chapitre Douillet!

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Le Royaume des Chats 10 place Édouard Piquand Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 85 43 59

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English :

The very first meeting of the Douillet Chapter!

L’événement Rencontre Club de lecture le Chapitre douillet Montluçon a été mis à jour le 2026-08-29 par Montluçon Tourisme