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AGENDA · Montluçon

Rencontre Club de lecture le Chapitre douillet Le Royaume des Chats Montluçon

vendredi 18 septembre 2026 · Le Royaume des Chats · Montluçon

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Le Royaume des Chats
Adresse
10 place Édouard Piquand
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif

Montluçon

Rencontre Club de lecture le Chapitre douillet

Le Royaume des Chats 10 place Édouard Piquand Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

La toute première rencontre du Chapitre Douillet!
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Le Royaume des Chats 10 place Édouard Piquand Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 85 43 59 

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English :

The very first meeting of the Douillet Chapter!

L’événement Rencontre Club de lecture le Chapitre douillet Montluçon a été mis à jour le 2026-08-29 par Montluçon Tourisme

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