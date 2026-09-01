AGENDA · Montluçon
Rencontre Club de lecture le Chapitre douillet Le Royaume des Chats Montluçon
vendredi 18 septembre 2026 · Le Royaume des Chats · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Rencontre Club de lecture le Chapitre douillet
Le Royaume des Chats 10 place Édouard Piquand Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
La toute première rencontre du Chapitre Douillet!
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Le Royaume des Chats 10 place Édouard Piquand Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 85 43 59
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English :
The very first meeting of the Douillet Chapter!
L’événement Rencontre Club de lecture le Chapitre douillet Montluçon a été mis à jour le 2026-08-29 par Montluçon Tourisme
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