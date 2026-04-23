RENCONTRE-CONFÉRENCE-ATELIER « LECTURE TEXTILE SUR LES MOUCHOIRS DE CHOLET » Toue cabanée La Déparleuse – Quai Ceineray Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-24 19:00 –

Gratuit : oui Sur inscription. Jauge 12 personnes. Adulte

Questionner en amateurs depuis l’habitacle d’un bateau traditionnel de Loire – une toue cabanée – des textiles qui ont pu être marqués par l’histoire de la traite transatlantique en ayant fait partie des marchandises impliquées dans ce commerce. Cette année, La Déparleuse interrogera les mouchoirs de Cholet dont les historiens recensent la présence importante dans les cargaisons des navires partant de Nantes à destination des côtes d’Afrique de l’Ouest.Par La Déparleuse

Toue cabanée La Déparleuse – Quai Ceineray Nantes 44000

06 26 16 30 90



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