Rencontre d’auteur Ritchy Thibault Au Melar dit Locmélar
Rencontre d’auteur Ritchy Thibault Au Melar dit Locmélar jeudi 18 juin 2026.
Locmélar
Rencontre d’auteur Ritchy Thibault
Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Avez-vous entendu parler de l’antitsiganisme? Pour lutter contre la prolifération de la parole faciste? Parlons-en vite! .
Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25
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English :
L’événement Rencontre d’auteur Ritchy Thibault Locmélar a été mis à jour le 2026-06-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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