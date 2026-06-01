Rencontre d’auteur Ritchy Thibault Au Melar dit Locmélar

Locmélar

Rencontre d’auteur Ritchy Thibault

Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Avez-vous entendu parler de l’antitsiganisme? Pour lutter contre la prolifération de la parole faciste? Parlons-en vite! .

Au Melar dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25

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English :

L’événement Rencontre d’auteur Ritchy Thibault Locmélar a été mis à jour le 2026-06-12 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX