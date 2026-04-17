Saint-Marcel

Rencontre dédicace avec un auteur

Rue Jules Ferry Saint-Marcel Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 12:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Rencontre et moment convivial pour partager et échanger avec Gérard Chareyre, à l’occasion de la dédicace de ses ouvrages.

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Rue Jules Ferry Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 01 02 40

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English :

The Cursed Book Escape Game

A librarian has disappeared, a cursed book to find, riddles to decipher and messages to decipher.

Come to the library to solve the mystery before it’s too late!

L’événement Rencontre dédicace avec un auteur Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Vallée de la Creuse