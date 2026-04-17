Rencontre dédicace avec un auteur Saint-Marcel
Rencontre dédicace avec un auteur Saint-Marcel dimanche 19 avril 2026.
Saint-Marcel
Rencontre dédicace avec un auteur
Rue Jules Ferry Saint-Marcel Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 12:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Rencontre et moment convivial pour partager et échanger avec Gérard Chareyre, à l’occasion de la dédicace de ses ouvrages.
.
Rue Jules Ferry Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 01 02 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Cursed Book Escape Game
A librarian has disappeared, a cursed book to find, riddles to decipher and messages to decipher.
Come to the library to solve the mystery before it’s too late!
L’événement Rencontre dédicace avec un auteur Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Vallée de la Creuse
À voir aussi à Saint-Marcel (Indre)
- Soirée Karaoké Rue Louis Blériot Saint-Marcel 17 avril 2026
- Danse Carmen Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel 26 avril 2026
- Atelier des vacances Cuisine gallo-romaine Saint-Marcel 29 avril 2026
- Circuit des vieilles pierres Saint-Marcel Indre 1 mai 2026
- La Bourgogne à Vélo Location et livraison de vélos Saint-Marcel Saône-et-Loire 1 mai 2026