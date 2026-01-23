Atelier des vacances Cuisine gallo-romaine Saint-Marcel
Atelier des vacances Cuisine gallo-romaine Saint-Marcel mercredi 18 février 2026.
Atelier des vacances Cuisine gallo-romaine
Les Mersans Saint-Marcel Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18 16:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Atelier des vacances Cuisine gallo-romaine en famille
Que mangeaient les gallo-romains il y a 2000 ans ?
De la cuisine à l’assiette, préparez votre recette antique puis dégustez-la en famille. .
Les Mersans Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 47 31 info@argentomagus.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Vacation workshop Washing up at Argentomagus , for 7-12 year-olds.
L’événement Atelier des vacances Cuisine gallo-romaine Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Vallée de la Creuse