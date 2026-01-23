Atelier des vacances Cuisine gallo-romaine Saint-Marcel

Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18 16:00:00

2026-02-18

Atelier des vacances Cuisine gallo-romaine en famille
Que mangeaient les gallo-romains il y a 2000 ans ?
De la cuisine à l’assiette, préparez votre recette antique puis dégustez-la en famille.   .

Les Mersans Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 47 31  info@argentomagus.fr

English :

Vacation workshop Washing up at Argentomagus , for 7-12 year-olds.

