Atelier des vacances Cuisine gallo-romaine Saint-Marcel

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

2026-02-18

Atelier des vacances Cuisine gallo-romaine en famille

Que mangeaient les gallo-romains il y a 2000 ans ?

De la cuisine à l’assiette, préparez votre recette antique puis dégustez-la en famille. .

Les Mersans Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 47 31 info@argentomagus.fr

English :

Vacation workshop Washing up at Argentomagus , for 7-12 year-olds.

