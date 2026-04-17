Soirée Karaoké Rue Louis Blériot Saint-Marcel
Soirée Karaoké Rue Louis Blériot Saint-Marcel vendredi 17 avril 2026.
Saint-Marcel
Soirée Karaoké
Rue Louis Blériot Le Sweety Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 19:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Prêt à libérer la star qui sommeille en vous ? Rejoignez-nous pour une soirée placée sous le signe de la musique et de la convivialité ! Que vous soyez un adepte des grands classiques, un fan de rock ou une diva de la pop, le micro n’attend plus que vous. .
Rue Louis Blériot Le Sweety Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 52 72 74 39
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English : Soirée Karaoké
L’événement Soirée Karaoké Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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