Rencontre-Dédicace avec Virginie Gautier Café librairie De l’encre à l’écran Guilvinec

Guilvinec

Rencontre-Dédicace avec Virginie Gautier

Café librairie De l’encre à l’écran 1 Rue Jean Baudry Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Découvrez le dernier ouvrage de l’écrivaine plasticienne Virginie Gautier Recours à la nuit qui a paru chez Nous éditions en janvier 2026.

Recours à la nuit de Virginie Gautier se déploie à la croisée du journal intime, de l’essai poétique et de l’enquête sensible. Loin de chercher à percer les secrets de l’obscurité, l’autrice s’y immerge pour en éprouver la matière, les textures et les résonances. Elle déplie l’espace nocturne pour en révéler les multiples dimensions poétiques, géographiques, mais aussi éminemment politiques. Le livre se présente ainsi comme une invitation vivifiante à se déprendre d’un monde dominé par le visible et la maîtrise pour retrouver, dans l’expérience de la nuit, une relation à la fois plus intense et plus humble au monde. Un appel à une nouvelle écologie de la perception. (In Pierre Ménard sur Liminaire.fr)

Entrer dans la nuit sans jouer à l’explorateur. Sans installer son campement. Et si matériel il y a, il faudra le garder sur soi. Ne rien aménager du tout. S’arranger de ce qui est là. Un petit tas de feuilles, un arbre, un rocher. Avoir à l’esprit de se faire tout petit. À l’intérieur de soi chasser ce qui encombre. Liquider le maximum d’images. Débarrasser au moins un petit coin. Tenter de sonner creux. Il faut du vide pour que s’aimante la nuit. Et même en sachant s’effacer, même en la laissant approcher, la nuit ne nous sera pas donnée. Car la nuit n’est pas à obtenir. C’est un pays qui gagne à rester largement étranger.

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Café librairie De l’encre à l’écran 1 Rue Jean Baudry Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 59 94 25

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English : Rencontre-Dédicace avec Virginie Gautier

L’événement Rencontre-Dédicace avec Virginie Gautier Guilvinec a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Destination Pays Bigouden