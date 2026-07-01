Informations pratiques

Campagnac

Rencontre & dédicace de Myriam ANGILELLA-SCOT et Joseph AUQUIER

Campagnac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-19

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-09 2026-08-22

Venez assister à la dédicace de Myriam ANGILELLA-SCOT, auteure de la région.

Rendez-vous à la Maison de Marie dans la cour qui donne sur la Rue de l’Oratoire, derrière l’église.

Dimanche 19 juillet, dimanche 9 août et samedi 22 août de 10h 30 à 18h:

Dédicace des 4 BD fantasy de Joseph AUQUIER Mystérieuse Venise ; La légende des 3 peuples et les 3 premiers volets de la saga du viking Shabaltor : Hermessinde et Shabaltor , Fiorella et Shabaltor ; L’Odyssée de Shabaltor : des mondes particuliers , qui vous entraîneront à la suite de ce voyageur de l’hyperespace dans des mondes fantastiques !

Dédicace des livres sur l’histoire de Campagnac et de la région de Myriam ANGILELLA-SCOT Louise dont l’action se situe au moment de l’arrivée du Chemin de Fer à la fin du 19e siècle ; Albert , la vie des travailleurs du rail au 20e siècle ; Marie qui raconte, après la découverte de documents dans cette vieille maison, les 4e et 7e croisades des habitants au 13e siècle. Vous trouverez également ses célèbres livres dont La famille GRIMOARD ; Amphélise de Montferrand, mère du pape Urbain V ; Guillaume GRIMOARD, ses 52 ans de vie avant son élection au Saint-Siège .

Myriam ANGILELLA-SCOT est professeur d’histoire, spécialiste de la période médiévale. Elle a mené des recherches approfondies sur l’histoire de notre région. Ses livres sont très documentés.

Joseph AUQUIER est connu pour son travail de photographe, peintre, céramiste et verrier. Il est entré dans le monde de la BD-Fantasy il y a quelques années et présente des illustrations d’une grande finesse. .

Campagnac 12560 Aveyron Occitanie +33 6 83 07 19 80 marmotsculture@free.fr

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L’événement Rencontre & dédicace de Myriam ANGILELLA-SCOT et Joseph AUQUIER Campagnac a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)