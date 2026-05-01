Rencontre Dédicace Hasparren
Rencontre Dédicace Hasparren mercredi 13 mai 2026.
Hasparren
Rencontre Dédicace
Café Et’Abar Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 19:00:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Rencontre Topaketak avec l’écrivain Maddi Ane Txoporena Iribarren. .
Café Et’Abar Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 92 92 75
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English : Rencontre Dédicace
L’événement Rencontre Dédicace Hasparren a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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