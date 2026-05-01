Venez découvrir les talents de la région Hasparren
Venez découvrir les talents de la région Hasparren vendredi 15 mai 2026.
Hasparren
Venez découvrir les talents de la région
Pub Dancing Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Chanteurs, musiciens, danseurs, humoristes, une soirée avec de nombreuses surprises,
rejoins l’équipe du pub dancing pour une soirée pleine d’ambiance. .
Pub Dancing Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 61 61 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Venez découvrir les talents de la région
L’événement Venez découvrir les talents de la région Hasparren a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque