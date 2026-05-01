Hasparren

Venez découvrir les talents de la région

Pub Dancing Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Chanteurs, musiciens, danseurs, humoristes, une soirée avec de nombreuses surprises,

rejoins l’équipe du pub dancing pour une soirée pleine d’ambiance. .

Pub Dancing Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 61 61 30

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English : Venez découvrir les talents de la région

L’événement Venez découvrir les talents de la région Hasparren a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque