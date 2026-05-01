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Rencontre dédicaces Perros-Guirec

Rencontre dédicaces Perros-Guirec samedi 30 mai 2026.

Adresse : 4 Rue de la Poste

Ville : 22700 Perros-Guirec

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Perros-Guirec

Rencontre dédicaces

4 Rue de la Poste Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Dédidace de Fabrice Meddour au Homard Jaune !

L’auteur dédicacera son livre La vie extraordinaire d’Arizona Joe de 16h à 19h.   .

4 Rue de la Poste Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 90 86 

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English :

L’événement Rencontre dédicaces Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme de Perros-Guirec

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