Perros-Guirec

Rencontre dédicaces

4 Rue de la Poste Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Dédidace de Fabrice Meddour au Homard Jaune !

L’auteur dédicacera son livre La vie extraordinaire d’Arizona Joe de 16h à 19h. .

4 Rue de la Poste Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 90 86

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English :

L’événement Rencontre dédicaces Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme de Perros-Guirec