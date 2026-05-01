Rencontre dédicaces Perros-Guirec
Rencontre dédicaces Perros-Guirec samedi 30 mai 2026.
Perros-Guirec
Rencontre dédicaces
4 Rue de la Poste Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Dédidace de Fabrice Meddour au Homard Jaune !
L’auteur dédicacera son livre La vie extraordinaire d’Arizona Joe de 16h à 19h. .
4 Rue de la Poste Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 90 86
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English :
L’événement Rencontre dédicaces Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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