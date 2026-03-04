Rencontre ECHO avec Patrick Boucheron, Station Ausone, Bordeaux

Rencontre ECHO avec Patrick Boucheron Jeudi 19 mars, 18h00 Station Ausone Gironde

Entrée libre et gratuite

Début : 2026-03-19T18:00:00+01:00 – 2026-03-19T19:00:00+01:00

Rencontrez Patrick Boucheron, historien français et professeur au Collège de France, autour de son dernier livre « Peste noire » aux éditions L’Univers Historique.

Une histoire globale et sociale de la deuxième pandémie de peste qui se diffuse en Europe à partir de 1347 prenant appui sur les progrès conjoints de l’archéologie funéraire et de l’anthropologie mais aussi de la microbiologie et des sciences de l’environnement. ©Electre 2026

La peste est la plus grande catastrophe démographique de l’histoire de l’humanité. C’est à la fois un événement monstre et un événement de longue durée, qui laisse ses empreintes dans les textes et les images, mais aussi dans les archives du vivant et dans celles de la Terre. Ce livre propose de les recueillir, pour éprouver la capacité des pouvoirs et des sociétés à faire face à la mort de masse.

RDV jeudi 19 mars à la Station Ausone à Bordeaux de 18h à 19h, ou en direct sur la chaine YouTube de la librairie Mollat et le compte Facebook de Cap Sciences (le replay sera disponible sur YouTube).

