Rencontre en ciel pur Conférence de Yaël Nazé

Saint-Véran Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 11:00:00

fin : 2026-07-05 12:30:00

Date(s) :

2026-07-05

À l’occasion du festival, dont la thématique cette année est consacrée aux couleurs du cosmos, Yaël Nazé, astrophysicienne et professeur à l’Université de Liège, proposera une conférence afin d’explorer les liens entre l’art et l’astronomie.

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Saint-Véran 05350 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 46 76 18 info@guillestroisqueyras.com

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English :

On the occasion of the festival, whose theme this year is devoted to the colors of the cosmos, Yaël Nazé, astrophysicist and professor at the Université de Liège, will give a talk exploring the links between art and astronomy.

L’événement Rencontre en ciel pur Conférence de Yaël Nazé Saint-Véran a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras