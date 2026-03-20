Rencontre en ciel pur Fusées à eau propulser son imagination !

Saint-Véran Hautes-Alpes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-05

Découvrir ensemble le monde fascinant des fusées à eau ! Pendant cet atelier ludique et interactif, tu apprendras les principes physiques qui les propulsent. Tu pourras fabriquer et personnaliser ta propre fusée avant de la voir partir pour les étoiles.

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Saint-Véran 05350 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 46 76 18 info@guillestroisqueyras.com

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English :

Discover together the fascinating world of water rockets! In this fun, interactive workshop, you’ll learn about the physics behind rockets. You’ll be able to build and customize your own rocket before seeing it take off for the stars.

L’événement Rencontre en ciel pur Fusées à eau propulser son imagination ! Saint-Véran a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras