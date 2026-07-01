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Rencontre entre lecteurs, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes

Rencontre entre lecteurs, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Floresca Guépin
Adresse
15 rue de la Haluchère
Ville
44319 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Rencontre entre lecteurs Mercredi 30 septembre, 18h30 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T18:30:00+02:00 – 2026-09-30T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-30T18:30:00+02:00 – 2026-09-30T19:30:00+02:00

Dans le cadre du Prix du Roman Cezam en partenariat avec Cezam Pays de la Loire
Les participants au Prix échangent sur les des dix romans de la sélection. Vous y êtes également conviés pour partager vos avis.

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
Dans le cadre du Prix du Roman Cezam en partenariat avec Cezam Pays de la Loire

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