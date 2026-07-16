Rencontre et atelier avec l’écrivain et scénariste Frédéric Maupomé, Médiathèque Le Temps de Lire, Fromelles

Informations pratiques

Rencontre et atelier avec l’écrivain et scénariste Frédéric Maupomé Vendredi 2 octobre, 17h00 Médiathèque Le Temps de Lire Nord

Entrée libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

L’écrivain et scénariste Frédéric Maupomé, auteur des séries Anuki et Supers et La Quête animera un atelier BD jeunesse pour les enfants à partir de 8 ans.

Dans le cadre du Festival des livres d’en haut

Médiathèque Le Temps de Lire 7 rue de l’église 59249 FROMELLES Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@fromelles.fr »}]

Atelier BD jeune public

Festival des livres d’en haut 2026 – Les libraires d’en haut