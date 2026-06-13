Fromelles

Spectacle/Lecture Musicale The Forgotten Room (la Pièce Oubliée) Version en anglais

Rue de la Basse ville Fromelles Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 16:00:00

fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Helen et Alice se rencontrent en 1919 à la gare de Fremantle en Australie occidentale. Elles ont en commun un soldat disparu à la guerre à l’autre bout du monde et le besoin de préserver le souvenir. Un récit au son du violon alto pour partir à la rencontre de ces centaines de femmes qui se sont unies pour ne pas oublier.

Places limitées réservation conseillée

Helen et Alice se rencontrent en 1919 à la gare de Fremantle en Australie occidentale. Elles ont en commun un soldat disparu à la guerre à l’autre bout du monde et le besoin de préserver le souvenir. Un récit au son du violon alto pour partir à la rencontre de ces centaines de femmes qui se sont unies pour ne pas oublier.

Places limitées réservation conseillée .

Rue de la Basse ville Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France +33 3 59 61 15 14 contactmbf@lillemetropole.fr

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English :

Helen and Alice meet in 1919 at Fremantle railway station in Western Australia. What they have in common is a soldier missing in action on the other side of the world, and the need to preserve the memory. This story, told to the sound of the viola, takes us on a journey to meet the hundreds of women who have united so as not to forget.

Limited seating booking recommended

L’événement Spectacle/Lecture Musicale The Forgotten Room (la Pièce Oubliée) Version en anglais Fromelles a été mis à jour le 2026-06-13 par Hauts-de-France Tourisme