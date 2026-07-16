Soirée Jeux spéciale Méditerranée, Salle du temps libre – Fromelles, Fromelles
samedi 3 octobre 2026 · Salle du temps libre - Fromelles · Fromelles
Informations pratiques
Soirée Jeux spéciale Méditerranée Samedi 3 octobre, 20h00 Salle du temps libre – Fromelles Nord
Entrée libre, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00
Les bénévoles de la ludothèque Le Temps de Jouer vous proposent une grande soirée jeux placée sous le signe du voyage et de la Méditerranée !
Salle du temps libre – Fromelles rue de l’église Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@fromelles.fr »}]
Une grande soirée jeux sur le thème des voyages et de la Méditerranée
Association Le Temps de Lire – Fromelles
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