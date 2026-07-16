Projection spéciale Méditerranée, Médiathèque Le Temps de Lire, Fromelles

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Le Temps de Lire · Fromelles

Informations pratiques

Projection spéciale Méditerranée Samedi 3 octobre, 18h00 Médiathèque Le Temps de Lire Nord

Entrée libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

La projection d’un documentaire sur la mer Méditerranée sera accompagnée d’un apéro dinatoire méditerranéen !

Médiathèque Le Temps de Lire 7 rue de l’église 59249 FROMELLES Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@fromelles.fr »}]

Projection d’un documentaire sur la mer Méditerranée

Agence Mald