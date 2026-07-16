AGENDA · Fromelles
Projection spéciale Méditerranée, Médiathèque Le Temps de Lire, Fromelles
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Le Temps de Lire · Fromelles
Informations pratiques
Projection spéciale Méditerranée Samedi 3 octobre, 18h00 Médiathèque Le Temps de Lire Nord
Entrée libre, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
La projection d’un documentaire sur la mer Méditerranée sera accompagnée d’un apéro dinatoire méditerranéen !
Médiathèque Le Temps de Lire 7 rue de l’église 59249 FROMELLES Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@fromelles.fr »}]
Projection d’un documentaire sur la mer Méditerranée
Agence Mald
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