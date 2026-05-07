Rencontre et débat sur l’exil et les parcours migratoires Libraire Tandem Mauléon-Licharre

Mauléon-Licharre

Rencontre et débat sur l’exil et les parcours migratoires

Libraire Tandem 14 avenue Alsace Lorraine Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 19:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

La librairie Tandem vous invite à Mauléon.

Plusieurs membres actifs de l’association Etorkinekin seront présents pour une rencontre sur l’exil et les parcours migratoires. Suite à la lecture par les bénévoles d’extraits de textes de poésie, de littérature voire de témoignages écrits par des exilés eux-mêmes, se tiendra un moment d’échanges et de partage sur l’accompagnement et la protection des personnes dites réfugiées . L’occasion de réfléchir ensemble au rôle que nous voulons jouer, de définir la notion d’accueil dans le monde bouleversé et en évolution permanente dans lequel nous vivons. .

Libraire Tandem 14 avenue Alsace Lorraine Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 65 12 librairietandem@gmail.com

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English : Rencontre et débat sur l’exil et les parcours migratoires

L’événement Rencontre et débat sur l’exil et les parcours migratoires Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Pays Basque