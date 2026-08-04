RENCONTRE ET DEDICACE AU RESERVOIR LE RESERVOIR Revel
mardi 4 août 2026 · LE RESERVOIR · Revel
Informations pratiques
Revel
RENCONTRE ET DEDICACE AU RESERVOIR
LE RESERVOIR 1 Avenue Paul Riquet Revel Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Rencontrez un auteur local
Mardi 4 août à partir de 14h30 au RESERVOIR, rencontre Comment se fabrique un livre naturaliste ? avec David Richin, co-auteur avec Jean Muratet de l’ouvrage Le Guide nature du canal du Midi , paru en début d’année.
Suivi d’une présentation de son livre, échange et dédicace. .
LE RESERVOIR 1 Avenue Paul Riquet Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 80 57 57 contact@lereservoir-canaldumidi.fr
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English :
Meet a Local Author
L’événement RENCONTRE ET DEDICACE AU RESERVOIR Revel a été mis à jour le 2026-07-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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