RENCONTRE ET DEDICACE AU RESERVOIR LE RESERVOIR Revel

Informations pratiques

Revel

RENCONTRE ET DEDICACE AU RESERVOIR

LE RESERVOIR 1 Avenue Paul Riquet Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Rencontrez un auteur local

Mardi 4 août à partir de 14h30 au RESERVOIR, rencontre Comment se fabrique un livre naturaliste ? avec David Richin, co-auteur avec Jean Muratet de l’ouvrage Le Guide nature du canal du Midi , paru en début d’année.

Suivi d’une présentation de son livre, échange et dédicace. .

LE RESERVOIR 1 Avenue Paul Riquet Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 80 57 57 contact@lereservoir-canaldumidi.fr

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English :

Meet a Local Author

L’événement RENCONTRE ET DEDICACE AU RESERVOIR Revel a été mis à jour le 2026-07-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE