Bouzonville

Rencontre et dédicace de Franck Gérard

Bouzonville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17 18:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

La Ville vous invite à un moment d’échange exceptionnel avec Franck Gérard, à l’occasion de la parution de son premier roman Les jacinthes ne fleurissent pas dans le désert (Éditions du Jasmin).

Plongez dans le destin bouleversant d’Omanda, enfant du Darfour contraint à l’exil, dont le parcours traverse guerres, frontières et espoirs fragiles. À travers une écriture immersive et profondément humaine, Franck Gérard nous livre un récit poignant sur la mémoire, la survie, l’amitié et la dignité.

Archéologue et grand voyageur, lauréat du concours national d’écriture du magazine Lire en 2024, l’auteur sera présent pour échanger avec vous autour de son ouvrage, de ses inspirations et de son regard sur le monde.

Une séance de dédicace suivra la rencontre.

Un rendez-vous à ne pas manquer !Tout public

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Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 3 87 78 44 44

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English :

The town invites you to an exceptional discussion with Franck Gérard, on the occasion of the publication of his first novel Les jacinthes ne fleurissent pas dans le désert (Éditions du Jasmin).

Immerse yourself in the moving destiny of Omanda, a child from Darfur forced into exile, whose journey crosses wars, borders and fragile hopes. Franck Gérard?s immersive, deeply human writing delivers a poignant tale of memory, survival, friendship and dignity.

Archaeologist and traveler, winner of Lire en 2024 magazine?s national writing competition, the author will be on hand to discuss his book, his inspirations and his view of the world.

A book signing will follow.

An event not to be missed!

L’événement Rencontre et dédicace de Franck Gérard Bouzonville a été mis à jour le 2026-04-13 par TROIS FRONTIERES TOURISME