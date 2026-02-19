Rencontre et dédicace savec Adèle Yon Villeneuve-d’Ascq

Rencontre et dédicace savec Adèle Yon

1 allée du Musée VIlleneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Nord

2026-05-13 18:30:00

2026-05-13 20:00:00

2026-05-13

Une rencontre avec l’autrice Adèle Yon et Sébastien Faucon, directeur du LaM, autour de la thématique de l’obsession et du livre enquête à succès _Mon vrai nom est Élisabeth_, (Éditions du sous-sol), suivie d’une séance de dédicaces.

1 allée du Musée VIlleneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 19 68 68

English :

A meeting with author Adèle Yon and Sébastien Faucon, director of LaM, on the theme of obsession and the best-selling investigative book _Mon vrai nom est Élisabeth_, (Éditions du sous-sol), followed by a signing session.

