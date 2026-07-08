vendredi 11 décembre 2026 · à la médiathèque du CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR · Saint-Laurent-de-Neste

Informations pratiques

Saint-Laurent-de-Neste

RENCONTRE Florence Mendez

à la médiathèque du CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 18:00:00

fin : 2026-12-11 19:00:00

Date(s) :

2026-12-11

Rencontre à la médiathèque !

Pour célébrer la parution de son premier roman “Accident de personne” aux éditions Massot, Florence Mendez sera présente à la médiathèque du Centre culturel à la rencontre de ses lecteurs ce vendredi 11 décembre de 18h à 19h.

Un moment à ne pas manquer !

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à la médiathèque du CENTRE CULTUREL DE LA MAISON DU SAVOIR SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Meet-and-greet at the media library!

To celebrate the release of her first novel—*Accident de personne?* published by Éditions Massot, Florence Mendez will be at the library of the Cultural Center to meet her readers this Friday, December 11, from 6:00 p.m. to 7:00 p.m.

An event not to be missed!

L’événement RENCONTRE Florence Mendez Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-07-08 par OT de Neste-Barousse|CDT65