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Rencontre gourmande Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque

Rencontre gourmande Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Office de Tourisme Terre d'Auge

Adresse : 16 bis place Jean Bureau

Ville : 14130 Pont-l'Évêque

Département : Calvados

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Pont-l’Évêque

Rencontre gourmande

Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-20 13:00:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Dégustation de produits locaux
Ces rendez-vous vous permettent de rencontrer directement des producteurs ou artisans partenaires de l’Office de Tourisme. C’est l’occasion de découvrir leur passion, leur métier et leur savoir-faire, souvent agrémenté de dégustations de leurs produits   .

Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77  contact@terredauge-tourisme.fr

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English : Rencontre gourmande

Tasting of local products

L’événement Rencontre gourmande Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Terre d’Auge Tourisme

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