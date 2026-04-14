Rencontre intercommunale de la mobilité à vélo, Complexe Sportif – Treize-Vents, Treize-Vents

Rencontre intercommunale de la mobilité à vélo Samedi 30 mai, 09h00 Complexe Sportif – Treize-Vents Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T13:00:00+02:00

Finale intercommunale du concours de mobilité à vélo

Après une sélection dans chaque école du territoire, venez assistez à la finale intercommunale de mobilité à vélo opposant 50 élèves de CM2 !

Au programme : sortie à vélo dans les rues de Treize-Vents, circuit de maniabilité, présentation du service de location de Vélos à Assistance Électrique du territoire, quizz théorique pour les enfants et pour les adultes, …

Attention, le parking du complexe sportif sera condamné. Merci de vous stationner de manière sécurisée aux abords de l’événement.

Complexe Sportif – Treize-Vents 53 Rue Rémy René Bazin, 85590 Treize-Vents Treize-Vents 85590 Vendée Pays de la Loire

Finale intercommunale du concours scolaire de la mobilité à vélo

Mai à Vélo