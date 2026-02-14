Rencontre intergénérationnelle Ehpad Ehpad Nicole Limoge Verdun-sur-le-Doubs
Rencontre intergénérationnelle Ehpad Ehpad Nicole Limoge Verdun-sur-le-Doubs mardi 2 juin 2026.
Verdun-sur-le-Doubs
Rencontre intergénérationnelle Ehpad
Ehpad Nicole Limoge 1 Rue Bommey Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 09:00:00
fin : 2026-06-02 11:00:00
Date(s) :
2026-06-02
Atelier créatif poisson d’avril. Ouvert aux parents sur inscription auprès de Sophie Menand au 06 25 98 13 34. .
Ehpad Nicole Limoge 1 Rue Bommey Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 98 13 34
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English : Rencontre intergénérationnelle Ehpad
L’événement Rencontre intergénérationnelle Ehpad Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-05-25 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III
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