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Rencontre intergénérationnelle Ehpad Ehpad Nicole Limoge Verdun-sur-le-Doubs

Rencontre intergénérationnelle Ehpad Ehpad Nicole Limoge Verdun-sur-le-Doubs mardi 2 juin 2026.

Lieu : Ehpad Nicole Limoge

Adresse : 1 Rue Bommey

Ville : 71350 Verdun-sur-le-Doubs

Département : Saône-et-Loire

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Verdun-sur-le-Doubs

Rencontre intergénérationnelle Ehpad

Ehpad Nicole Limoge 1 Rue Bommey Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 09:00:00
fin : 2026-06-02 11:00:00

Date(s) :
2026-06-02

Atelier créatif poisson d’avril. Ouvert aux parents sur inscription auprès de Sophie Menand au 06 25 98 13 34.   .

Ehpad Nicole Limoge 1 Rue Bommey Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 98 13 34 

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English : Rencontre intergénérationnelle Ehpad

L’événement Rencontre intergénérationnelle Ehpad Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-05-25 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III

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