Rencontre Julia COLIN Librairie Encre Marine Eu
vendredi 4 septembre 2026 · Librairie Encre Marine · Eu
Informations pratiques
Eu
Rencontre Julia COLIN
Librairie Encre Marine 19 Rue Paul Bignon Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Julia Colin pour ses romans Après les Forêts et particulièrement son dernier Passer la Brume ainsi qu’un recueil de nouvelles.
Ces romans mêlent savamment fables fantastiques et récits d’aventure dans lesquels la nature occupe toujours une place centrale.
Julia Colin ne se contente pas de raconter une histoire elle sculpte des atmosphères, travaille la matière même de la langue et impose un univers qui résonne longtemps après la dernière page. LE MONDE
Entrée libre. .
Librairie Encre Marine 19 Rue Paul Bignon Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 19 34
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English : Rencontre Julia COLIN
L’événement Rencontre Julia COLIN Eu a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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