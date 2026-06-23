Rencontre Les tiques, dans les bois comme au jardin, un danger réel pour notre santé. Mairie Ascain vendredi 9 octobre 2026.

Ascain

Rencontre Les tiques, dans les bois comme au jardin, un danger réel pour notre santé.

Mairie 34 Route de Saint-Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 10:30:00

fin : 2026-10-09 12:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Dans le cadre de la semaine KLIMA développée par la Communauté d’Agglomération Pays basque et en partenariat avec l’Agence Régionale de la Santé de Nouvelle-Aquitaine, nous vous proposons cette conférence de Pierre LANNES.

La conférence sera suivie d’un échange avec le public.

Elle sera l’occasion de sensibiliser aux risques liés aux tiques dans notre environnement quotidien, dans le jardin, en balade, en randonnée ou avec les animaux comme les chiens, les chats, les chevaux.

Encourager les bonnes pratiques de prévention en situations d’exposition aux risques. Présenter la tique, son mode de vie et ses habitudes pour se nourrir. Sensibiliser et informer sur une problématique de santé publique. Connaitre les bonnes réactions suite à une piqûre/morsure. Partager les informations pour aider les personnes dans l’errance de diagnostic et de prise en charge. .

Mairie 34 Route de Saint-Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18 abbadia.cpie.accueil@cpie-hendaye.fr

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English : Rencontre Les tiques, dans les bois comme au jardin, un danger réel pour notre santé.

L’événement Rencontre Les tiques, dans les bois comme au jardin, un danger réel pour notre santé. Ascain a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Pays Basque