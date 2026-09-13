Rencontre littéraire avec Estelle-Sarah Bulle Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Rencontre littéraire avec Estelle-Sarah Bulle

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 18:00:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

Dans le cadre du partenariat avec Lettres du monde, autour de son livre Finalement tout s’est bien passé éditions Liana Levi.

En quittant la Guadeloupe, Henri découvre le quartier animé de Belleville des années 1960, où il tombe dans le monde de la nuit grâce à Steve, le compagnon béninois de sa soeur Edna.

Public adulte

Accès gratuit sur inscription au 05 56 03 93 93 .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93

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English :

L’événement Rencontre littéraire avec Estelle-Sarah Bulle Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains