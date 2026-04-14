Rencontre littéraire avec Véronique Tadjo, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Rencontre littéraire avec Véronique Tadjo Jeudi 4 juin, 17h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T17:30:00+02:00 – 2026-06-04T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T17:30:00+02:00 – 2026-06-04T19:00:00+02:00

L’Institut des Afriques, le Cercle de lectures afro-caribéennes et la Bibliothèque Mériadeck, ont le plaisir de vous convier à une rencontre avec la poétesse et romancière Véronique Tadjo.

Née en 1955 à Paris, Véronique Tadjo a grandi en Côte d’Ivoire. Poètesse, romancière, universitaire et peintre, elle a vécu au Nigeria, au Kenya et en Afrique du Sud.

Elle a publié plusieurs romans et recueils de poèmes en s’inspirant de l’histoire familiale (Loin de mon père), l’histoire nationale (Reine Pokou) ou encore du génocide des Tutsis au Rwanda (L’ombre d’Imana). Elle a également publié de nombreux ouvrages destinés au jeune public.

Son dernier roman, Je remercie la nuit, a obtenu le prix Ahmadou Kourouma ainsi que le prix Ivoire en 2025.

La rencontre sera animée par l’écrivaine Beata Umubyeyi Mairesse.

En partenariat avec Lettres afro-caribéennes et Littératures métisses.

Entrée libre et gratuite, auditorium (-1)

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://veroniquetadjo.com/fr/ »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/ca0001049304?posInSet=6&queryId=f8ebb3fb-a295-49b4-84b3-b49bc101d304&sorting=score_DESC »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/ca0000541527?posInSet=8&queryId=f8ebb3fb-a295-49b4-84b3-b49bc101d304&sorting=score_DESC »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/ca0000549928?posInSet=1&queryId=f8ebb3fb-a295-49b4-84b3-b49bc101d304&sorting=score_DESC »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/ca1000570098?posInSet=3&queryId=f8ebb3fb-a295-49b4-84b3-b49bc101d304&sorting=score_DESC »}, {« link »: « https://www.salondulivre.ch/espace-pro/prix-kourouma/ »}, {« link »: « https://africultures.com/structures/?no=14422 »}, {« link »: « https://www.autrement.com/Auteurs/umubyeyi-mairesse-beata »}, {« link »: « https://www.facebook.com/LettresAfroCaribeennes »}, {« link »: « https://www.musiques-metisses.com/litterature-metisses/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

rencontre animée par l’écrivaine Beata Umubyeyi Mairesse littérature Institut des Afriques

Odile Motelet