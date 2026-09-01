Rencontre littéraire et musicale avec Jean-Philippe Gonot Le Cadran Lunaire Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Rencontre littéraire et musicale avec Jean-Philippe Gonot

Le Cadran Lunaire 27 Rue Franche Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 16:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Écrivain, poète, philosophe et musicien, Jean-Philippe Gonot traverse fiction, poésie et histoire musicale Théraphosa et Morganae Mane, les monographies Têtes Raides et The Clash, puis The Clash en bande dessinée, avant Les Enfants de l’Étoile, paru en 2026 à La Rumeur Libre.

Sur scène, il porte ses textes au sein de Commissaire Juve et de Medicinalma, et fait dialoguer littérature et rock.

Son livre Les Enfants de l’Étoile est un récit inclassable où se mêlent musique, amitié, drames, humour, espoir et résurrection. À travers l’histoire de son groupe Commissaire Juve, le réel et l’imaginaire se répondent dans une quête de soi et des autres, portée par le rythme, la poésie et l’urgence de créer. .

Le Cadran Lunaire 27 Rue Franche Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 89 09 85 lereperefantastique@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre littéraire et musicale avec Jean-Philippe Gonot

L’événement Rencontre littéraire et musicale avec Jean-Philippe Gonot Mâcon a été mis à jour le 2026-08-26 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès