Soulaines-Dhuys

Rencontre littéraire

7 rue de l’Ile Soulaines-Dhuys Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 12:00:00

Date(s) :

2026-05-16

La médiathèque de Soulaines-Dhuys organise une rencontre littéraire pour découvrir et échanger avec Lyliane MOSCA, l’occasion de lui faire dédicacer son dernier roman La maison des trois sœurs (sortie en avril 2026) ou d’échanger avec elle.

Auteure de Les amants de Maulnes ou encore Le jardin secret de violette , Lyliane est une romancière française. Suite à un licenciement économique, elle se reconvertit dans le journalisme. Elle a été journaliste culturelle pour le journal local l’Est Eclair, où elle a collaboré à des articles et reportages sur le théâtre ou la littérature. Aujourd’hui, entre ses chroniques littéraires et le théâtre, elle écrit des romans dits de terroir . Ses romans se caractérisent par une tonalité intimiste et prennent souvent pour décor la région auboise dans laquelle vit encore Lyliane Mosca.

Une rencontre inédite et enrichissante à ne pas manquer ! .

7 rue de l’Ile Soulaines-Dhuys 10200 Aube Grand Est +33 3 25 92 51 77 mediatheque.soulaines@wanadoo.fr

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English :

L’événement Rencontre littéraire Soulaines-Dhuys a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne