Vide-greniers Soulaines-Dhuys
Vide-greniers Soulaines-Dhuys dimanche 7 juin 2026.
Soulaines-Dhuys
Vide-greniers
Soulaines-Dhuys Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Vous aimez chiner ? Venez dénicher de beaux objets sur le vide-grenier de Soulaines-Dhuys et partez à la recherche de la trouvaille du siècle !
Alors, prêt pour faire de bonnes affaires ?
#videgreniers2026 .
Soulaines-Dhuys 10200 Aube Grand Est +33 6 07 82 21 35
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English :
L’événement Vide-greniers Soulaines-Dhuys a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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