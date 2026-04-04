Soulaines-Dhuys

Vide-greniers

Soulaines-Dhuys Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 06:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Vous aimez chiner ? Venez dénicher de beaux objets sur le vide-grenier de Soulaines-Dhuys et partez à la recherche de la trouvaille du siècle !

Alors, prêt pour faire de bonnes affaires ?

#videgreniers2026 .

Soulaines-Dhuys 10200 Aube Grand Est +33 6 07 82 21 35

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English :

L’événement Vide-greniers Soulaines-Dhuys a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne