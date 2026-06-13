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Rencontre littéraire sous les arbres Parc du Grand Blottereau Nantes

Rencontre littéraire sous les arbres Parc du Grand Blottereau Nantes

Rencontre littéraire sous les arbres Parc du Grand Blottereau Nantes vendredi 28 août 2026.

Lieu : Parc du Grand Blottereau

Adresse : 16 Boulevard Auguste Peneau

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 10:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 10:30 – 12:00
Gratuit : oui  Adulte 

En partenariat avec l’OrpanDiscutons littérature et échangeons nos coups de cœur romans.Renseignements à la médiathèque Floresca Guépin

Parc du Grand Blottereau Nantes 44300


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