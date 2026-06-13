Rencontre littéraire sous les arbres Parc du Grand Blottereau Nantes
Rencontre littéraire sous les arbres Parc du Grand Blottereau Nantes vendredi 28 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 10:30 – 12:00
Gratuit : oui Adulte
En partenariat avec l’OrpanDiscutons littérature et échangeons nos coups de cœur romans.Renseignements à la médiathèque Floresca Guépin
Parc du Grand Blottereau Nantes 44300
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