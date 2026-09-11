Rencontre, Médiathèque André Labarrère, Pau

Informations pratiques

Rencontre Dimanche 4 octobre, 10h15 Médiathèque André Labarrère Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T10:15:00+02:00 – 2026-10-04T11:15:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:15:00+02:00 – 2026-10-04T11:15:00+02:00

Rencontre avec Alexandra Schwartzbrod, autour de son livre les fantômes de Gaza

à l’EPN, Espace Public numérique

Médiathèque André Labarrère Place Marguerite Laborde 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0547051000 https://mediatheques.agglo-pau.fr

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©Paolo Bevilacqua