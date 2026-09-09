RENCONTRE NAUSSAC, LE PARI D’UN BARRAGE Langogne

Informations pratiques

Langogne

RENCONTRE CONFÉRENCE NAUSSAC, LE PARI D’UN BARRAGE

11 bd De Gaulle Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 18:30:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Lionel TARLET (auteur) viendra présenter son livre sur l’histoire de Naussac et de son barrage.

Rencontre proposé par la Médiathèque et la librairie du Langouyrou.

Réservation obligatoire places limitées.

Lionel TARLET (auteur) viendra présenter son livre sur l’histoire de Naussac et de son barrage.

Rencontre proposé par la Médiathèque et la librairie du Langouyrou.

Réservation obligatoire places limitées. .

11 bd De Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 27 65 biblio.langogne@gmail.com

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English :

Lionel TARLET (author) will be presenting his book on the history of Naussac and its dam.

Event organized by the Media Center and the Langouyrou bookstore.

Reservations required; limited seating.

L’événement RENCONTRE CONFÉRENCE NAUSSAC, LE PARI D’UN BARRAGE Langogne a été mis à jour le 2026-09-01 par 48-OT Langogne