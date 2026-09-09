RENCONTRE NAUSSAC, LE PARI D’UN BARRAGE Langogne
mercredi 9 septembre 2026 · Langogne
Informations pratiques
Langogne
RENCONTRE CONFÉRENCE NAUSSAC, LE PARI D’UN BARRAGE
11 bd De Gaulle Langogne Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 18:30:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Lionel TARLET (auteur) viendra présenter son livre sur l’histoire de Naussac et de son barrage.
Rencontre proposé par la Médiathèque et la librairie du Langouyrou.
Réservation obligatoire places limitées.
Lionel TARLET (auteur) viendra présenter son livre sur l’histoire de Naussac et de son barrage.
Rencontre proposé par la Médiathèque et la librairie du Langouyrou.
Réservation obligatoire places limitées. .
11 bd De Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 27 65 biblio.langogne@gmail.com
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English :
Lionel TARLET (author) will be presenting his book on the history of Naussac and its dam.
Event organized by the Media Center and the Langouyrou bookstore.
Reservations required; limited seating.
L’événement RENCONTRE CONFÉRENCE NAUSSAC, LE PARI D’UN BARRAGE Langogne a été mis à jour le 2026-09-01 par 48-OT Langogne
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