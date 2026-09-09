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RENCONTRE NAUSSAC, LE PARI D’UN BARRAGE Langogne

mercredi 9 septembre 2026 · Langogne

RENCONTRE NAUSSAC, LE PARI D’UN BARRAGE Langogne

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
11 bd De Gaulle
Ville
48300 Langogne
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Adulte

Langogne

RENCONTRE CONFÉRENCE NAUSSAC, LE PARI D’UN BARRAGE

11 bd De Gaulle Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 18:30:00
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

Lionel TARLET (auteur) viendra présenter son livre sur l’histoire de Naussac et de son barrage.
Rencontre proposé par la Médiathèque et la librairie du Langouyrou.
Réservation obligatoire places limitées.
Lionel TARLET (auteur) viendra présenter son livre sur l’histoire de Naussac et de son barrage.
Rencontre proposé par la Médiathèque et la librairie du Langouyrou.
Réservation obligatoire places limitées.   .

11 bd De Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 27 65  biblio.langogne@gmail.com

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English :

Lionel TARLET (author) will be presenting his book on the history of Naussac and its dam.
Event organized by the Media Center and the Langouyrou bookstore.
Reservations required; limited seating.

L’événement RENCONTRE CONFÉRENCE NAUSSAC, LE PARI D’UN BARRAGE Langogne a été mis à jour le 2026-09-01 par 48-OT Langogne

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