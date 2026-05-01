Rencontre photos à la Foire de Mai Rue de la Grange aux bois Metz
Rencontre photos à la Foire de Mai Rue de la Grange aux bois Metz vendredi 29 mai 2026.
Metz
Rencontre photos à la Foire de Mai
Rue de la Grange aux bois Parc des Expositions Metz Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
L’association ACDAM (Association pour la Création Diffusion Artistique et Médiation culturelle) organise une rencontre photos avec pour thème l’horreur . Nous serons donc un groupe d’environ 15 personnes à nous retrouver à cet événement lors de la Foire de Mai.
Cet événement est ouvert à toutes personnes souhaitant poser ou photographier.Tout public
.
Rue de la Grange aux bois Parc des Expositions Metz 57070 Moselle Grand Est +33 6 71 80 31 68
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English :
The ACDAM association (Association pour la Création Diffusion Artistique et Médiation culturelle) is organizing a photo event on the theme of horror . A group of around 15 of us will be attending this event at the Foire de Mai.
The event is open to anyone wishing to pose or photograph.
L’événement Rencontre photos à la Foire de Mai Metz a été mis à jour le 2026-05-15 par AGENCE INSPIRE METZ
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