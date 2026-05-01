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Rencontre photos à la Foire de Mai Rue de la Grange aux bois Metz

Rencontre photos à la Foire de Mai Rue de la Grange aux bois Metz vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Rue de la Grange aux bois

Adresse : Parc des Expositions

Ville : 57070 Metz

Département : Moselle

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Metz

Rencontre photos à la Foire de Mai

Rue de la Grange aux bois Parc des Expositions Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

L’association ACDAM (Association pour la Création Diffusion Artistique et Médiation culturelle) organise une rencontre photos avec pour thème l’horreur . Nous serons donc un groupe d’environ 15 personnes à nous retrouver à cet événement lors de la Foire de Mai.

Cet événement est ouvert à toutes personnes souhaitant poser ou photographier.Tout public
  .

Rue de la Grange aux bois Parc des Expositions Metz 57070 Moselle Grand Est +33 6 71 80 31 68 

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English :

The ACDAM association (Association pour la Création Diffusion Artistique et Médiation culturelle) is organizing a photo event on the theme of horror . A group of around 15 of us will be attending this event at the Foire de Mai.

The event is open to anyone wishing to pose or photograph.

L’événement Rencontre photos à la Foire de Mai Metz a été mis à jour le 2026-05-15 par AGENCE INSPIRE METZ

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